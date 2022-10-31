Lionel Messi İmzalı Formanız Bitget’ten!

Lionel Messi ve Bitget, partnerliğini muhteşem ödüllerle kutluyor!
Lider global kripto borsası Bitget, yakın zamanda Lionel Messi ile olan partnerliğini duyurmuştu. Bu partnerlikle beraber Bitget, Lionel Messi’nin resmi kripto partneri olduğunu açıklamıştı. Bitget, bugün yaptığı açıklamayla da bu partnerliği kutlamak için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.
Bu kampanya kapsamında Bitget kullanıcıları Lionel Messi imzalı forma, Macbook, iPhone 14, Nintendo Switch ve binlerce USDT değerinde Bitget’in platform tokenı BGB kazanma şansı yakalayacak.
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Her yeni kullanıcıya $20’a varan hediye!
Bitget’e üye olup spot veya vadeli işlemlerde sadece $100 işlem hacmi yaratan ilk 3000 yeni kullanıcı $20 ödüle hak kazanacak. Sadece $5-$10’lık bir tutarla $100 işlem hacmi yaparak $20 kazanabilirsiniz! Ayrıca işlem hacminiz $3.000 üstünde olursa 120 BGB’ye kadar kazanma fırsatınız var. En çok işlem hacmine sahip kullanıcı olursanız Lionel Messi imzalı forma kazanabilirsiniz!
Macbook, iPhone 14 veya Nintendo Switch kazan!
Arkadaşlarınızı davet edin ve BGB kazanın! En çok arkadaşını Bitgetli yapan kullanıcılar ise Macbook, iPhone 14 ve Nintendo Switch kazanacak! Ayrıca hepsinin yanında Lionel Messi imzalı forma da hediye!
Lionel Messi’nin imzalı formasına sahip olmak ve sürpriz hediyeleri kazanmak için BITGET’E HEMEN ÜYE OLUN ve kampanyaya katılmayı unutmayın:
Bitget Hakkında
2018 yılında kurulan Bitget, sosyal ticarete odaklanan dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biridir. Şu anda dünya çapında 50'den fazla ülkede iki milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget, 800 kişilik bir işgücü ile merkezi olmayan finansmanı teşvik etme misyonunu hızlandırdı.
Bitget'in kripto türevleri piyasasında Haziran 2019'da resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana, platform artık dünyanın en büyük kripto copy trade ve türev borsalarından biri haline geldi. Lider borsa, insanların sosyal ticaretle bağlantı kurma ve işlem yapma şeklini dönüştürmeye odaklanıyor. Amiral gemisi Tek Tıkla Copy Trade, sosyal ticarette bir öncüdür. Dünya çapında kripto türevleri traderları için deneyimlerine yenilik getirerek, yaklaşık 1.1 milyon takipçisi olan 55.000'den fazla profesyonel trader bir araya getirmiştir.
‘Better Trading, Better Life’, felsefesine sıkı sıkıya bağlı kalan Bitget, Web2 ve Web3'ü aşan, CeFi ve DeFi'yi birbirine bağlayan ve geniş bir köprü ile sonuçlanan portal olmayı hedefleyerek, global olarak kullanıcılara kapsamlı ve geniş kripto ağına güvenli işlem çözümleri sağlamayı taahhüt eder. Bitget, Eylül 2021'de dünyaca ünlü futbol takımı Juventus'un ilk forma partneri ve kısa süre sonra PGL Major'ün resmi espor kripto partneri olarak sponsorluğunu duyurdu. Önde gelen espor organizasyonu Team Spirit ve Türkiye'nin önde gelen ve köklü futbol kulübü Galatasaray ile ortaklıklar da 2022'nin başlarında duyuruldu.
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