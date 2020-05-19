Voleybol virüsü yenebilir miydi?

Covid-19 veya Corona virüs denilen illet sebebiyle Türk Voleybolu ve hatta Türk Sporu büyük treni kaçırdı bana göre, popülizm kolayımıza geldi!
Bunu bir örnekle, Vestel Venüs Sultanlar Ligi incelemesiyle anlatacağım. Lig 12 takımdan oluşuyor, bir takım ligin normal süresinde toplam 22 maça çıkıyor. Ardından 1-8 sırasındaki takımlar birbirleriyle eşleşip çeyrek final / yarı final / final etabıyla şampiyonu belirliyorlar. Aynı mantıkla ligin sıralaması yani 3. 5. ve 7. belirleniyor.
Bu senenin 22.maçı yani ligin son haftasını 16 Mart’ta Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Galatasaray HDI Sigorta oynamışlardı, yani lig tamamlanmış idi ve artık play-off serisine geçilecekti. Fakat Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu 11 Mayıs tarihinde işin kolaycılığına kaçıp tüm ligleri iptal etti! Bana göre kapalı salonda oynanması nedeniyle biraz çabayla voleybolun hayatı normal akışında seyredebilirdi.
Ligin sıralamasına göre eşleşmeler şöyle olmuştu:
Eczacıbaşı Vitra (1) – Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (8)
Vakıfbank (2) – Nilüfer Belediyesi (7)
Fenerbahçe Opet (3) – Türk Hava Yolları (6)
Galatasaray HDI Sigorta (4) – Beşiktaş (5)
Çeyrek final maçlarında 2’yi yapan tur atlar ama tüm maçların uzadığını düşünelim, toplam 12 maç oynanmalıydı. Yarı finaldeki mantık da aynı şekilde işliyordu, 4 takım en fazla 6 maç oynayacaktı. Final maçlarında ise 3’e ulaşan şampiyon olduğu için en fazla 5 maça ihtiyaç duyulacaktı. 3.yü belirlemek için en fazla 3 maça gerek olacaktı. Yani ligin ilk 4 sırasını belirlemek için en fazla 26 maç oynanmalıydı (geçen sezon oynanan maç sayısı 20 olmuştu).
Peki federasyon bu maçları hangi düzende oynatabilirdi? Karantina mantığında disiplinli ve sağlık açısından kontrollü düzen mümkün müydü? İnsanlar eve hapsolmuşken maç oynatmak delilik miydi? Bence değildi! Bugün geldiğimiz noktada kuaför / berber bile açıldığına göre teması daha az olan voleybol sporu pekala organize edilebilirdi, kısaca özetleyelim:
Maçların tamamı Burhan Felek Spor Kompleksi’nde yer alan TVF 50.Yıl Voleybol Salonu’nda oynanırdı, tabii ki antremanlarda aynı yerde yapılırdı. Çeyrek finalde günde 4 maç organize edilirdi. Federasyon yetkilileri ile maçlarda yer alacak görevlilere ilaveten hakemler, gazeteciler, TV spikerleri ve yorumcular salonun yanında bulunan 60 odalı Volley Hotel’de konaklayabilirdi. Yer yetmez ise aynı kompleks içinde yer alan 68 odalı Burhan Felek Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi kullanılırdı. Bu süre boyunca 8 takım için yakındaki 4 otel; Doubletree by Hilton Moda İstanbul – Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel – Mercure İstanbul Altunizade – ByOtell Hotel İstanbul bu iş için ayrılabilirdi, her otelde 2 takım kalır, sırasıyla antrenmana ve maçlara gidip gelebilirlerdi, 4 hafta boyunca hayatları salon – otel arasında geçmesi dışında bir sıkıntı olmazdı.
İlk maçı 1 Haziran’da oynatsalar ve her 2 maç arasında 2 gün dinlenme / antrenman boşluğu bırakılsaydı son maçın tarihi 1 Temmuz olurdu. Bütün maçlar TRTSpor aracılığı ile yayınlanır insanlar evde vakit geçirirken canlı spor müsabakası izleyebilir, çocuklarımız spora biraz daha meyillenebilir ve kazanan gerçekten Türk Sporu olurdu. Aynı mantıkta erkekler ligi de oynanabilir ve dünyaya örnek olabilirdik.
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