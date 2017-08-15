Avrupa Eliti 2017...

KPMG şirketinin yaptığı Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu’na göre en değerli 32 takım listelendi. Ülkelere göre dağılıma bakarsak İngiltere 8, İspanya ve İtalya 6, Almanya – Fransa – Türkiye 3, Hollanda 2 ve Portekiz 1 kulüple yer buldu, sıralama şöyle:
3 milyar € barajını aşan tek kulüp Manchester United oldu. İlk 10’da 6 İngiliz, 2 İspanyol, 1 Alman ve 1 İtalyan sıralandı. Premier League yayın gelirlerinin yüksekliği böyle devam ettiği sürece liste pek değişmeyecek gibi. Bir de şanssızlar var tabii, misal Tottenham başka bir ligde olsaydı muhtemelen kupa sayısında çok ciddi bir artış olurdu, milenyumdan sonra kazandığı kupa sayısı sadece 1.
32 kulüp içinde topraklarımızdan 3 ismi görebiliyoruz; Galatasaray – Fenerbahçe ve bu yıl listeye girebilen Beşiktaş. GS ve FB daha önce çok kez yer alırken stadını tamamlayan BJK ilk kez yer aldı.
Şirket kulüpleri 5 ana noktada değerlendiriyor. Bu noktalar incelendikten sonra kulüplerin yaklaşık değerleri belirleniyor ve 32 takım listeleniyor. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının bilgileriyle oluşturulan değerlendirmede kulüplerin 1 Ocak 2017 tarihindeki durumları göz önünde bulunduruldu.
- Karlılık: Son iki yılın personel gider ve gelirleri inceleniyor. Teknik ekip ve futbolcuların maaşları takip ediliyor. Finansal Fair Play sebebiyle özellikle bu sezon (2016-17) başında ciddi bir kemer sıkma politikasına giden Galatasaray bu artısıyla bir adım öne çıkıyor.
- Popülerite: Kulüplerin sosyal medya siteleri facebook, instagram, twitter gibi platformlardaki takipçileri göz önünde bulunduruluyor.
- Potansiyel: Kulüpte top koşturan futbolcuların değerleri. (Transfermarkt üzerinden bonservis bedelleri tespit ediliyor)
- Yayın hakları: Takımların karşılaşmalarının televizyon yayınlarından elde ettiği ücret.
- Stadyum: Kulüplerin stadyum sahipliği ve stadyumundan elde ettiği ek gelirler.
İlk 15'in içinde yer almaya başladığımızda Avrupa'dan kupa getirme konusunu tekrar konuşabiliriz.
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