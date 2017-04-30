Banvit'in de finale yükselmesiyle son günlerdeki ana gündem basketbol ve öyleyse "majesteleri" salon dışındaki görselleriyle anılsın. Üstte Sports Illustrated dergisinde yer alan bir görselini paylaşarak başlayalım. Sayısız kez kapak olmuştu ama "işin başında" verdiği ilginç pozlardan birisidir bence.
Her başarılı sporcu (sanatçı - yönetici - siyasetçi vb.) hayatını iyi yaşamalı ve eğlenmeyi bilmeli, çarpışan arabalara binen MJ'ın yaptığı gibi.
Nike bugün dünyanın en büyük cirolu ve karlı markasıysa bunu kesinlikle "Nike Air" konsepti ile Michael Jordan'a borçludur, tabii ki MJ'de bu işten ciddi anlamda kazanç sağlamıştır.
Zevkli adamdı bizimkisi, Ferrari almakla yetinmeyip plakasına kadar özen göstermeye çalışıyordu.
Muhtemelen her şampiyon olduğu sezon üsttekine benzer pozu bulunur. Koca bir sezonun yorgunluğu ve zirvede yer almanın getirdiği gurur; O'nun da eğlenmeye hakkı var.
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