Copa America 2016 ardından...

Arjantin şampiyon, Higuain ise gol kralı olur demiştim, ikisi de olamadı :/ Hep söyledim, benden iddiacı olmaz.
Şili ile çıktığı final maçında rakip 28’de 10 kişi kalınca tamam dedik ama 43’te Rojo dengeyi sağladı. Maç boyunca 20’ye yakın şut çekilmesine rağmen Messi, Di Maria, Agüero başarı sağlayamadılar, 1993 yılından beri kazanamadıkları turnuvada yine hüsranı yaşadılar ama özellikle 2.yarı kötü oynadılar, halbuki grup maçını 2-1 kazanmışlardı. Şili geçen turnuvanın da şampiyonuydu, bu kez beklenmiyordu ama özellikle gol kralı Vargas ile Alexis Sanchez, Arturo Vidal uyumu ile tekrar başardılar. Özellikle 2.uzatma devresinde neredeyse etten duvar ördüler, çekilen 4 şutun 3’ünü engellediler ve penaltılara bıraktılar, o andan sonra şansları ancak eşitleyebildiler ve daha az hata yapıp zirvede kalmaya devam ettiler.
Bu arada 2015 finalini yine Şili ile Arjantin’in oynadığını ve penaltılarla yine Şili’nin şampiyon olduğunu hatırlatalım!
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