8 Haziran 2016 Çarşamba
Muhammed Ali'ye veda...
Birçok boks otoritesi dünyanın en iyi boksörü olarak Joe Louis'i gösterir ama biz Türkler için en iyisi Muhammed Ali'dir, her iki sıralama Müslüman olduğu için şekillenmiş olabilir. Birçoğunuz bilir, bisikleti çalındığı için tekrarından korunmak amaçlı boksa başlamıştır, hırsız kendini biliyorsa ne mutludur! Gerek Malcolm X etkisi ile islamiyeti seçmesi, gerekse Vietnam savaşına katılmayışı epeyce ses getirmiştir ama bence en sıkı davranışı 1960 Roma'da Olimpiyat Şampiyonu olmasından 2 gün sonra gittiği lokantada zenci olduğu için kendisine servis yapılmamasına içerleyip madalyasını nehre atmasıdır. Bu erdemi bırakın bugün görmeyi, yanına bile yaklaşamayız!
Franck Ribery, Kareem Abdul-Jabbar, Mike Tyson ve Zinedine Zidane'ın önünde yer alıp dünyanın en ünlü Müslüman sporcusu olduğunu belirtip özellikle 70'li yıllarda bize yaşattığı galibiyetlere teşekkür ederek veda edelim.
Gönderen Mustafa KANTARCI zaman: 6/08/2016 03:48:00 ÖS
|Tepkiler:
Etiketler: boks, Franck Ribery, Joe Louis, Kareem Abdul-Jabbar, Malcom X, Mike Tyson, Muhammed Ali, Zinedine Zidane
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder