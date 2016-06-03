3 Haziran 2016 Cuma
Copa America 2016...
Saat farkından dolayı pek ilgilenemesek de en önemli turnuvalardan biridir. Özellikle dünya futbolunu kasıp kavuran Brezilya ve Arjantin takımlarının katılımı cazip kılar. Sırayla favorilerim Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Şili; sürpriz ise ev sahibi ABD; gol kralı adayım Gonzalo Higuain. Bu sene ABD'de düzenleniyor ve takımların önemli isimlerine kısaca göz atalım:
A Grubu
ABD: Jozy Altidore yok ama Fabian Johnson, Clint Dempsey, Michael Bradley, Tim Howard, DeAndre Yedlin gösterişli.
Kolombiya: James Rodriguez dünya yıldızı seviyesinde ve Carlos Bacca, David Ospina, Juan Cuadrado, Jeison Murillo var.
Kosta Rika: Keylor Navas, Joel Campbell, Bryan Ruiz gibi isimlere sahip.
Paraguay: Juan Iturbe, Derlis Gonzalez.
B Grubu
Brezilya: Neymar yok, Kaka, Dani Alves, Filipe Luis gibi isimlere Marquinhos, Lucas Moura, Fabinho, Carlos Casemiro eşlik edecekler.
Ekvador: Enner Valencia, Antonio Valencia, Jefferson Montero, Felipe Caicedo.
Haiti: 1461 Trabzon'da oynayan Kervens Belfort, James Barcelin, Jeff Louis.
Peru: Farfan yok ama Paolo Guerrero, Renato Tapia var.
C Grubu
Meksika: Leverkusenli Chicharito önemli ve Hector Herrera var.
Uruguay: Gönlümüzün efendisi Fernando Muslera ve Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin, Jose Gimenez, Maxi Pereira var, taş gibi takım!
Jamaika: Michael Hector, Wes Morgan, Adrian Mariappa.
Venezuela: Salomon Rondon, Tomas Rincon, Roberto Rosales.
D Grubu:
Arjantin: Lionel Messi, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Javier Mascherano, Funes Mori yazıp bitirelim!
Şili: Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel sıkı isimler.
Panama: Animal Godoy, Luis Tejeda.
Bolivya: Moreno Martins, Martin Smedberg
Gönderen Mustafa KANTARCI zaman: 6/03/2016 06:16:00 ÖS
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Etiketler: Cavani, Chicharito, Copa America, Dani Alves, Diego Godin, Fernando Muslera, Filipe Luis, Gonzalo Higuain, James Rodriguez, Kaka, Keylor Navas, Lionel Messi, Luis Suarez, Marquinhos, Neymar, Sergio Agüero
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