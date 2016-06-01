2015-2016 Seyirci Ligi...

Süper Ligin seyirci şampiyonu Fenerbahçe oldu. Kadıköy’e toplam 490.638 seyirci konuk oldu, bu rakamın yüksek olmasında kuşkusuz son derece iddialı bir kadro olması yatıyor, sezon boyunca ortalama 28.861 seyirci gelirken başarısızlık tescillenince bir anda sayı 6.339 kişiye düşüverdi. Kadıköy’de en çok GS, BJK ve TS takip edildi, en az Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu ve Torku Konyaspor izlendi.
Sezonun 2.si 19.466 seyirci ile Galatasaray oldu. Geçen sezonun şampiyonu lige iyi başlamasına rağmen ufukta başarısızlık gözükünce son 2 maçını onbinin altına oynadı. Bomba ihbarı nedeni ile hafta içine alınmasına rağmen en çok FB, BJK ve Osmanlıspor, en az Kayserispor, Kasımpaşaspor ve Çaykur Rizespor izlendi.
Puan şampiyonu Beşiktaş seyirci liginde 18.668 seyirci ile 3.olabildi, özellikle yeni stadının son 3 maça (ort: 36.932) yetişmesi ile ortalama yükseldi, en çok Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, en az Eskişehirspor, Çaykur Rizespor ve Mersin İdman Yurdu izlendi.
Yeni stadının meyvelerini yemeye başlayan Torku Konyaspor bu ligde 15.606 ortalama ile 4.oldu, en çok FB, GS, TS, en az Çaykur Rizespor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor izlendi.
Stadı yenilenen Bursaspor 13.512 seyirci ile 5.sırada yer buldu, en çok TS, GS ve Akhisar Belediyespor, en az Osmanlıspor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor izlendi.
4 maçında taraftarından yoksun Trabzonspor’u ortalama 10.704 seyirci izledi, en çok GS, Bursaspor ve FB, en az Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor izlendi.
Ligin en az seyirci toplayan takımları sırasıyla Kasımpaşaspor (2.053), Akhisar Belediyespor (2.394), Gençlerbirliği (2.663), Medipol Başakşehir (2.745) oldu. Bu rakamlar fevkalade düşük. Yapıyorlar mı bilmiyorum ama bu 3 kulüp gerekirse federasyon ile işbirliğine gitmeli ve örneğin sosyal sorumluluk adı altında komik fiyatlara öğrenci – asker – bayan – Darüşşafaka – Çocuk Esirgeme vb. başlıklarda seyirci çekmeye çalışmalılar.
Deplasmanda en çok takip edilen takım sırasıyla FB (13.964), GS (12.775), BJK (12.765), TS (11.559) ve Bursaspor (10.391) oldu.
Dikkat çeken rakamlara geçecek olursak; en çok FB-GS (45.070), en az Akhisar Belediyespor - Mersin İdman Yurdu (950) maçlarına seyirci gitti. BJK 6 deplasmanda en çok tercih edilen takım olurken, FB 5, GS 3, TS, Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor 1 kez bu onura erişmişler.
Türkiye Kupası'nda Torku Konyaspor (14.122), GS (12.032), Bursaspor (4.600) ilk 3'ü oluşturmuş durumdalar.
Türkiye Kupası'nda Torku Konyaspor (14.122), GS (12.032), Bursaspor (4.600) ilk 3'ü oluşturmuş durumdalar.
Avrupa kupalarında ise durum şöyle: Şampiyonlar Liginde GS 3 maçta ortalama 33.655 seyirciyi konuk etti, bu rakamla Avrupa'nın 18.si olmuş durumda. Avrupa Liginde ise GS (33.340), FB (29.272), BJK (23.913) ortalamalara erişti ve sırasıyla Avrupa 5.si, 8.si ve 15.si oldular.
Sözün özü; şikenin cezası verilmedikçe, passolig devam ettikçe, istediğiniz kadar stadları yenileyin nafile, ülkede büyük bir temizlik şartoğluşart!
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