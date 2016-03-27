27 Mart 2016 Pazar
Eşekli Kütüphaneci Mustafa ve Denizli!
Hikayeyi bilirsiniz; 40'lı yılların başında Ürgüp'teki kütüphanenin memuru Mustafa Güzelgöz ziyaretçisi olmayınca kitapları eşek sırtına yükler ve köy köy dolaşır. Tanıtım işe yarar önce çocuklar, ardından erkekler kütüphaneyi ziyarete başlarlar. Kadınların ilgisi yoktur, gelmeleri için plan yapar, Zenith ve Singer'e mektup yazıp dikiş makinesi ister, toplam 10 adet makine gönderirler, bunları kütüphaneye koyar ve kadınlar kuyruk olur. Kuyrukta bekleyen kadınlara 1'er kitap vererek beklerken okumalarını sağlar. Kıssadan hisse; kim olursan ve ne iş yaparsan yap her zaman faydalı olmaya çalış! Bakarsın ardından senin ve eşeğinin heykelini dikerler!
Gelelim Mustafa Denizli'nin 2.Galatasaray dönemine; çok kısa bakacağız çünkü 22 maç kalabildi, kendi kurmadığı bir takıma sonradan dahil oldu, ara transferde de istediklerini yapamayacağını anlayınca ve mevcut topçulardan destek görmeyince usulca ayrılmayı seçti. Yakıştı mı hayır, muhtemelen son emeklilik ücretini alıp sahalara jübilesini yapmıştır! Ekranlara ise bir müddet daha devam edip iyice köşesine çekilir. Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlik, UEFA'da 1B - 1M, ligde 4G-4B-4M, kupada 7G-1B 22 maçta 11 galibiyetle süresini tamamladı
Hatıralara geçecek olursak Jupp Derwall'in yanında başladığı antrenörlük kariyerinde bir çok başarısı vardır. 3 büyüklerin şampiyon yapan tek isim olmasının yanı sıra Galatasaray ile Şampiyon Kulüpler yarı finali, 0-3 rövanşında 5-0 ile Neuchatel zaferi, Milli Takım ile İngiltere karşısında 0-0 berabere kalması hoştur.
Olumsuz yönleri de vardı elbette; Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 6 mağlubiyet ile sıfır çekmesi, ligde 6.yabancıyı oynatıp hükmen yenilmesi sayılabilir.
Keşke böylesine büyük bir isim futbolumuza daha büyük faydalar sağlayabilseydi!...
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