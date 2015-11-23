Hamzaoğlu'nun ardından...

Arkadan iyi konuşmak adettendir, hizmetleri için teşekkür ederek başlayalım.
Tam 1 sezon beraberdik, hep sıkıntı içinde geçti, geçen sezon özellikle CL’de oynanan kötü futbolun ve sonuçların ardından devraldı ve 3 kupa geldi. Bu sezonsa parasızlığın ve transfersizliğin cezasını gördü, oyuncu konusunda dayatmayınca ve yeri gelip mevcut kadro yetmeyince işinden oldu. Aslında çift yönlü konuşması hoş karşılanmadı ama bu oyunla daha fazla ilerlememek hepimizin hayrınaydı.
Matematik önemlidir diyoruz hep, ligde 34 maçta 23G, 7B, 4M almış, 76 puan eder ki her sene zirvenin ortağı olursunuz. Şikeli sezondan sonra şampiyonların puanları 77-71-74-77 olmuş.
TK biraz daha rahat geçer, en fazla 3-4 maç sıkmanız gerekir, burada da 12 maçta 8G, 1B, 3M var, süper kupa ile 13 maç ve 9G eder ki başarılı diyebiliriz.
CL herkes için sorun ama görevden alma keşke Astana maçı sonrası olsaydı, en azından futbola veya sonuca dayandırmak daha etik dururdu. Hem böylelikle Rize ve Antalya maçlarındaki son dakika kazaları yaşanmaz ve zirvenin ortağı olmaya devam ederdik! 4 maçta 1G, 1B, 2M gerçekleşti. Hatta kazandığımız Benfica maçı (öncesindeki Eskişehir ile birlikte) bu senenin en güzel maçıydı demek mümkün!
İyi insandı, efendiydi, temizdi ama bu seviyenin adamı değildi, bir sonraki (kurtar bizi Hamzaoğlu_v2) GS macerasına kadar Gaziantep - Eskişehir – Samsun vb. il takımlarında daha başarılı olacağını düşünüyorum, yolu açık olsun.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder