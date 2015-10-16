Galatasaray ve transfer...

Bir kulüp başkanında 2 önemli özellik öne çıkar; iyi insan ve başarılı yönetici. Dursun Özbek için ilki cepte, diğerini ise zaman gösterecek. Şu ana kadar izlediği transfer politikasını kendi tasarrufu olarak görmek hata olur. Bence kulübün içinde bulunduğu durum ve FFP (finansal fair play) elini-kolunu bağlıyor. Yoksa eminim ki kendisi de Zlatan İbrahimovic, Dany Alves, Predrag Rajkovic, kaliteli stoper ve forvet transferlerini rahatlıkla bitirir, Felipe Melo, Alex Telles gibi oyuncuları göndermezdi. Bu seneki transfer politikası ile tahminim 1 yıllık CL geliri kadar tasarruf yapılmıştır.
|
SEZON
|
SATILAN
|
ALINAN
|
DURUM
|
2015-16
|
10.900.000 €
|
6.540.000 €
|
4.360.000 €
|
2014-15
|
2.390.000 €
|
13.600.000 €
|
-11.210.000 €
|
2013-14
|
1.800.000 €
|
41.840.000 €
|
-40.040.000 €
|
2012-13
|
3.890.000 €
|
30.050.000 €
|
-26.160.000 €
|
2011-12
|
22.030.000 €
|
23.600.000 €
|
-1.570.000 €
|
2010-11
|
22.750.000 €
|
29.500.000 €
|
-6.750.000 €
|
2009-10
|
2.810.000 €
|
16.440.000 €
|
-13.630.000 €
|
2008-09
|
6.950.000 €
|
12.000.000 €
|
-5.050.000 €
|
2007-08
|
2.100.000 €
|
13.000.000 €
|
-10.900.000 €
|
2006-07
|
200.000 €
|
3.800.000 €
|
-3.600.000 €
|
-114.550.000 €
Yeri gelmişken söyleyelim, İbrahimoviç’i takımda görmek isteyen gidip FM2016 alsın! Senelik 35-40 milyon € harcayarak böyle bir transfer yapmak intihar olurdu, bu konuda başkandan yanayım. Fakat başkanın gelir kalemlerini arttıramaması eksi yönü oldu. Örneğin hala göğüs reklamı alınamamış olması kötü bir durum. Ayrıca Felipe Melo’nun gidişiyle oluşan boşluğu hala parasının büyük bölümünü ödediğimiz Blerim Dzemaili ile doldurabilirdik, kadro mühendisliği hatası da göze çarpıyor!
Yine de Galatasaray Başkanı büyük taraftarını Klaas-Jan Huntelaar (ya da benim tercihim ile Jonathan Soriano) transferi ile ödüllendirmeliydi!
Bundan sonra iş Hamza Hamzaoğlu ve futbolculara kalıyor. Daha önce belirttiğim üzere kulüpte Selçuk İnan ağırlığı var, üzerine yabancılar ve yeni gelenler katkı yaparsa ülke içinde başarılı olmak sürpriz olmaz. Fakat Avrupa’da ilerlememiz pek mümkün değil, olursa beni de şaşırtırlar ve şaşırmayı çok isterim!
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