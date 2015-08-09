Kupa dökümü...

1959 yılından beri verilen 3 resmi kupaya bakalım istedim. Bunların dışında bir çok resmi kupa olsa da takımların sezon boyunca fikstüre bağlı kalarak kazanmaya çalıştığı ve bu iki kupa sahibini karşı karşıya getiren kupayı listeye aldım:
|Türkiye Ligi
|Türkiye Kupası
|Türkiye Şampiyonu
|TOPLAM
|Galatasaray
|20
|16
|14 (4)
|50
|Fenerbahçe
|19
|6
|9 (3)
|34
|Beşiktaş
|13
|9
|8 (1)
|30
|Trabzonspor
|6
|8
|8 (1)
|22
|Ankaragücü
|0
|2
|1
|3
|Göztepe
|0
|2
|1
|3
|Bursaspor
|1
|1
|0
|2
|Eskişehir
|0
|1
|1
|2
|Gençlerbirliği
|0
|2
|0
|2
|Altay
|0
|2
|0
|2
|Kocaelispor
|0
|2
|0
|2
|Sakaryaspor
|0
|1
|0
|1
|Kayserispor
|0
|1
|0
|1
Tablonun zirvesinde Galatasaray bulunmakta, hem de her kupada! Eskiden Cumhurbaşkanlığı olan kupa şu aralar Süper Kupa adı altında verilmekte, hatta bir ara ismi Devlet Kupası idi; ben de genellemek için Türkiye Şampiyonu ismini koydum! Parantez içindeki sayılar Süper Kupa sayılarını, diğerleri ise Cumhurbaşkanlığı ve Devlet kupaları karışımı.
4 büyüklerin farklı olarak zirvede yer aldığını görüyoruz. Eskiden özellikle tek maçlı eleminasyon dönemindeki Türkiye Kupasında Anadolu takımlarının sürpriz çıkışına artık rastlamıyoruz çünkü ne hikmetse illa ki büyüklerden birinin kazanması için planlanmış fikstür tasarlanıp önümüze konuverdi!
Yukarıdaki listede toplam 154 kupanın sadece 40 tanesi İstanbul dışına çıkmış! Şimdi son 5 yıla bir göz atalım:
|Türkiye Ligi
|Türkiye Kupası
|Türkiye Şampiyonu
|TOPLAM
|Galatasaray
|3
|2
|3
|8
|Fenerbahçe
|2
|2
|1
|5
|Beşiktaş
|0
|1
|0
|1
|Trabzonspor
|0
|0
|1
|1
Toplam 15 kupanın sadece 1'i İstanbul dışında! Türk futbolu bu şekilde gelişmez ama neyse bu yazının konusunu dağıtmayalım. Galatasaray hem stadına kavuştuktan sonra hem de genel tabloda bir adım öne çıkmış durumda. Eğer önümüzdeki 5 yılda da bir üst tablodakine benzer bir kupa dağılımı olursa Almanya'da olduğu tek büyüğe doğru bir geçiş olabilir!
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