UEFA 2014-15 sezon sonu takım sıralaması...

Yaklaşık 1 yıl önce sezon başı listesini yayınlamıştık, şimdi sıra sezon sonunda. Türk takımları açısından ilk 50'de farklılık yok, 3 basamak gerilese de sadece Galatasaray var. Trabzon yerinde saydı, Beşiktaş'ın 10 basamaklık ciddi bir atağı söz konusu, diğerleri zaten katılamıyor!
|SIRA
|KULÜP
|ÜLKE
|2010-11
|2011-12
|2012-13
|2013-14
|2014-15
|TOPLAM
|1
|Real Madrid
|Esp
|33,6428
|36,1714
|29,5428
|39,6000
|33,0428
|171.999
|2
|FC Barcelona
|Esp
|36,6428
|34,1714
|27,5428
|28,6000
|38,0428
|164.999
|3
|Bayern München
|Ger
|24,1332
|33,0500
|36,5856
|29,9428
|31,1714
|154.883
|4
|Chelsea
|Eng
|26,6714
|33,0500
|30,2856
|28,3570
|23,7142
|142.078
|5
|Atlético Madrid
|Esp
|9,6428
|34,1714
|13,5428
|37,6000
|26,0428
|120.999
|6
|Benfica
|Por
|25,7600
|23,3666
|28,3500
|30,9832
|9,8166
|118.276
|7
|Schalke 04
|Ger
|30,1332
|20,0500
|22,5856
|18,9428
|20,1714
|111.883
|8
|FC Porto
|Por
|31,7600
|12,3666
|22,3500
|17,9832
|26,8166
|111.276
|9
|Arsenal
|Eng
|22,6714
|22,0500
|21,2856
|21,3570
|22,7142
|110.078
|10
|Manchester United
|Eng
|36,6714
|16,0500
|21,2856
|26,3570
|2,7142
|103.078
|11
|Paris Saint-Germain
|Fra
|14,1500
|9,1000
|27,3500
|26,7000
|23,1832
|100.483
|12
|Valencia
|Esp
|21,6428
|25,1714
|22,5428
|26,6000
|4,0428
|99.999
|13
|Borussia Dortmund
|Ger
|10,1332
|10,0500
|33,5856
|24,9428
|21,1714
|99.883
|14
|Juventus
|Ita
|8,3142
|2,2714
|25,8832
|25,8332
|32,8000
|95.102
|15
|Zenit St. Petersburg
|Rus
|18,1832
|19,9500
|14,9500
|18,0832
|18,9332
|90.099
|16
|Bayer Leverkusen
|Ger
|16,1332
|19,0500
|12,5856
|18,9428
|21,1714
|87.883
|17
|Manchester City
|Eng
|16,6714
|20,0500
|10,2856
|22,3570
|17,7142
|87.078
|18
|Shakhtar Donetsk
|Ukr
|26,0166
|9,5500
|18,9000
|12,5666
|19,0000
|86.033
|19
|FC Basel
|Sui
|10,1800
|20,2000
|17,6750
|20,4400
|16,3800
|84.875
|20
|Napoli
|Ita
|9,3142
|21,2714
|8,8832
|18,8332
|25,8000
|84.102
|21
|Tottenham Hotspur
|Eng
|24,6714
|10,0500
|19,2856
|18,3570
|11,7142
|84.078
|22
|AC Milan
|Ita
|18,3142
|22,2714
|19,8832
|18,8332
|3,8000
|83.102
|23
|Sevilla
|Esp
|12,6428
|5,6714
|3,5428
|26,6000
|32,0428
|80.499
|24
|Internazionale
|Ita
|21,3142
|20,2714
|16,8832
|2,8332
|15,8000
|77.102
|25
|Olympique Lyon
|Fra
|19,1500
|19,1000
|14,3500
|16,7000
|3,6832
|72.983
|26
|Ajax
|Ned
|15,2332
|14,7200
|9,8428
|11,1832
|15,2166
|66.195
|27
|Dinamo Kiev
|Ukr
|19,0166
|7,5500
|10,9000
|9,5666
|18,0000
|65.033
|28
|Olympiakos Piraeus
|Gre
|2,5200
|17,5200
|10,8800
|19,2200
|12,2400
|62.380
|29
|Villarreal
|Esp
|26,6428
|8,1714
|3,5428
|4,6000
|16,0428
|58.999
|30
|PSV Eindhoven
|Ned
|20,2332
|18,7200
|5,8428
|6,1832
|7,2166
|58.195
|31
|Rubin Kazan
|Rus
|12,1832
|9,9500
|19,9500
|13,0832
|1,9332
|57.099
|32
|Athletic Bilbao
|Esp
|3,6428
|27,1714
|7,5428
|4,6000
|14,0428
|56.999
|33
|Sporting CP Lisbon
|Por
|13,7600
|22,3666
|6,3500
|1,9832
|11,8166
|56.276
|34
|CSKA Moscow
|Rus
|16,1832
|17,9500
|3,4500
|8,0832
|9,9332
|55.599
|35
|Olympique Marseille
|Fra
|20,1500
|21,1000
|6,3500
|5,7000
|2,1832
|55.483
|36
|Dnipro Dnipropetrovsk
|Ukr
|3,5166
|3,0500
|12,9000
|11,5666
|21,0000
|52.033
|37
|Sporting Braga
|Por
|25,7600
|12,3666
|8,3500
|3,4832
|1,8166
|51.776
|38
|Galatasaray
|Tur
|2,4200
|1,0200
|24,0400
|16,3400
|6,2000
|50.020
|39
|Fiorentina
|Ita
|2,3142
|2,2714
|2,8832
|17,8332
|23,8000
|49.102
|41
|Anderlecht
|Bel
|5,9200
|14,0200
|9,3000
|6,2800
|11,9200
|47.440
|42
|Liverpool
|Eng
|15,6714
|3,0500
|12,2856
|3,3570
|12,7142
|47.078
|43
|Metalist Kharkiv
|Ukr
|10,0166
|19,5500
|11,9000
|1,5666
|4,0000
|47.033
|44
|AZ Alkmaar
|Ned
|7,2332
|18,7200
|2,3428
|17,1832
|1,2166
|46.695
|45
|FC Twente Enschede
|Ned
|17,2332
|17,7200
|4,8428
|1,1832
|2,7166
|43.695
|46
|AS Roma
|Ita
|18,3142
|3,7714
|2,8832
|2,8332
|15,8000
|43.602
|47
|FC Salzburg
|Aut
|2,8750
|8,4250
|1,4500
|18,5600
|11,8250
|43.135
|48
|Málaga CF
|Esp
|3,6428
|4,1714
|25,5428
|4,6000
|4,0428
|41.999
|49
|Hannover 96
|Ger
|3,1332
|19,0500
|13,5856
|2,9428
|3,1714
|41.883
|50
|Viktoria Plzen
|Cze
|1,7000
|10,0500
|15,7000
|12,6000
|1,7750
|41.825
|58
|Besiktas
|Tur
|9,9200
|11,0200
|2,0400
|1,3400
|12,2000
|36.520
|75
|Fenerbahçe
|Tur
|2,4200
|1,0200
|24,0400
|1,3400
|1,2000
|30.020
|119
|Bursaspor
|Tur
|5,9200
|2,5200
|3,5400
|2,3400
|1,7000
|16.020
|199
|Karabükspor
|Tur
|0,9200
|1,0200
|2,0400
|1,3400
|2,7000
|8.020
|208
|Eskisehirspor
|Tur
|0,9200
|1,0200
|3,0400
|1,3400
|1,2000
|7.520
|Trabzonspor
|Tur
|2,4200
|11,0200
|3,5400
|11,3400
|8,2000
|36.520
|Lazio
|Ita
|2,3142
|9,2714
|20,8832
|12,8332
|3,8000
|49.102
|Gaziantepspor
|Tur
|0,9200
|2,0200
|2,0400
|1,3400
|1,2000
|7.520
Avrupa'da da değişen fazla bir şey yok; İspanyolların 12 takımı ilk 82'de, 12 Alman ilk 107'de, 15 İngiliz ilk 109'da, 11 İtalyan 105'te ve 13 Fransız ilk 144'te yer alıyorlar. Belki tek farklılık kıpırdanan İtalyanların sonuncusu 132'den 105'e yükselmiş!
Zirvede değişiklik yok, Barca Real'e sadece yaklaşabildi, Bayern 3.sırada. Atletico Madrid yükselişte, Milan sert düşüşte, Olimpik Marsilya 3 sezondur düşüşte, Braga önümüzdeki sezon çok sert düşecek, Alkmaar 8 basamak düştü. Kısaca Sevilla, Juventus, Fiorentina, Napoli, Dnipro, Roma, Beşiktaş yükselirken, Manchester United, Valencia, Benfica gibi takımlar kan kaybettiler.
Kulakları çınlayan TFF sezon ortasında yabancı sayısını 14'e çıkarttı, akılcı transferlerle bundan sonra sıralamalarda yükseleceğimize kesin gözüyle bakabiliriz.
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