14 Temmuz 2015 Salı

Türk Telekom Arena 2015-2016 kombine fiyatları...


Hem kombine hem de VIP fiyatları bir arada, bence hızlıca yerinizi alınız, eğlenceli bir sezon olacak!

Bu arada küçük bir yanlışlık gözlerden kaçmıyor, geçen yıl Opel tribünü olan bölüm bu yıl MNG Kargo tribünü olmuş sanırım, acaba hangisi doğru?
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