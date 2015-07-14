Bu blog sevgili Mehmet Ali Gökaçtı'ya ithaf edilmiştir...
14 Temmuz 2015 Salı
Türk Telekom Arena 2015-2016 kombine fiyatları...
Hem kombine hem de VIP fiyatları bir arada, bence hızlıca yerinizi alınız, eğlenceli bir sezon olacak!
Bu arada küçük bir yanlışlık gözlerden kaçmıyor, geçen yıl Opel tribünü olan bölüm bu yıl MNG Kargo tribünü olmuş sanırım, acaba hangisi doğru?
Gönderen
Mustafa KANTARCI
zaman:
7/14/2015 09:09:00 ÖÖ
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Etiketler:
2015-2016 sezonu
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