Yeni Başkan Dursun Özbek!

Galatasaray'ın 36. Başkanı Dursun Özbek oldu, kendisini ve ekibini kutlar, sonsuz başarılar dileriz. Benim için bu ilan ile artı puan almıştır ama filmin sonunu beklemekte fayda var!
Yönetim kurulu asli üye:
Cengiz Özyalçın
Nasuhi Sezgin
Eşref Alaçayır
Cüneyt Tanman
Can Topsakal
Fatih İşbecer
Tayfun Demir
İsmail Sarıkaya
Ural Aküzüm
Tarık Taşar
Yönetim kurulu yedek üye:
Alper Narman
Murat Atay
Ali Yüce
Burçin Aslan
Selim Arda Üçer
Denetim kurulu asli üye:
Cengiz Ergani
Ahmet Cebeci
Cevat Genç
Denetim kurulu yedek üye:
Metin Sinan Aslan
Tolga Erem
Kerem Selahattin Ergün
Disiplin kurulu asli üye:
Oğuz Evrenos
Okan Tekinşen
Cemal Burnaz
Alparslan Karagülle
Oral Yılmaz
Celal Emon
Can Baydarol
Disiplin kurulu yedek üye:
Mustafa Tanrıyar
Derya Göbelek
Esat Erdem
Hakan Ünasaler
Vedat Gürer
Sicil kurulu asli üye:
Serdar Eder
Çetin Öztürk
Hayri Gürkan Eliçin
Mesut Karaarslan
Ali Tüzmen
Esat Tansev
Özcan Karamahmutoğlu
Sicil kurulu yedek üye:
Nihal Özfırat
Ömer Faruk Dak
Hakan Melek
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